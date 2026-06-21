Provincie wil dat Limburgers vaker Limburgs praten

LANDGRAAF (ANP) - De provincie Limburg wil dat mensen vaker Limburgs in het openbaar praten. Met een campagne worden sprekers van de streektaal opgeroepen een L-gebaar te maken met hun rechterhand voordat ze een gesprek beginnen, om aan te geven dat ze het Limburgs machtig zijn.

Veel Limburgers schakelen volgens de provincie op plekken als het werk en de sportclub automatisch over op het Nederlands, terwijl dat vaak niet nodig is. "Als we willen dat onze trots, de Limburgse taal, blijft bestaan, moeten we haar blijven spreken", zegt gedeputeerde Jasper Kuntzelaers (PvdA). "Thuis en overal waar we elkaar ontmoeten. Met deze campagne laten we zien dat je niet hoeft te kiezen tussen Limburgs en Nederlands. Zolang we elkaar verstaan, is er ruimte voor allebei."

Limburgse verenigingen, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties helpen mee de campagne 'Praat Limburgs met me' zichtbaar te maken. Het initiatief is opgezet met het Hoes veur 't Limburgs, een kenniscentrum voor de Limburgse taal en het promoten ervan. De actie verschijnt in verschillende varianten van het dialect.

Dezelfde erkenning als het Fries

Het Limburgs is erkend als een zelfstandige regionale taal onder het Europees Handvest. Dat houdt in dat lokale overheden eigen beleid mogen voeren om de taal te promoten. De provincie Limburg wil dat de status van de eigen taal dezelfde erkenning krijgt als het Fries. Dat zou betekenen dat de taal bijvoorbeeld ook in rechtszaken gebruikt mag worden.

De provincie Limburg wil de komende vier jaar 3 miljoen euro extra uittrekken voor het Limburgs. Nu steekt het provinciebestuur jaarlijks 1,1 miljoen euro in het bevorderen van de streektaal. Limburg wil onder meer inzetten op een Limburgs taalcorpus. Dat is een digitale verzameling van woorden, teksten en geluidsopnamen die ervoor zorgt dat spraakherkenning, vertaalapps en kunstmatige intelligentie ook met alle varianten van het Limburgs kunnen werken.