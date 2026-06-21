Iran noemt situatie in Libanon hoofdonderwerp in overleg met VS

TEHERAN (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Iran noemt het aanhoudende conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon het hoofdonderwerp van het aanstaande overleg met de Verenigde Staten. Daarnaast moeten ook bevroren Iraanse tegoeden in het buitenland en de verkoop van Iraanse olie worden besproken, zegt een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een videoboodschap.

In Zwitserland komen zondag onderhandelaars en bemiddelaars uit meerdere landen samen. De Amerikaanse vice-president JD Vance arriveerde er zondagochtend. Namens Iran worden de parlementsvoorzitter, de minister van Buitenlandse Zaken en het hoofd van de centrale bank verwacht. Bemiddelaar Pakistan wordt vertegenwoordigd door de premier en het hoofd van de strijdkrachten.

Vance heeft aangegeven dat het doel onder meer is om "de feitelijke onderhandelingsstructuur op poten te zetten", maar de onrust in Libanon dreigt het vredesoverleg op voorhand te ondermijnen. Een bron van het Amerikaanse CBS News zei eerder dat bij het overleg in Zwitserland wordt begonnen met een spoedsessie over de strijd tussen Israël en Hezbollah.

Straat van Hormuz

Iran is boos dat Israël nog aanvallen uitvoert, ondanks het eerdere tussentijdse akkoord tussen het Iraanse regime en de regering-Trump. Daarin was vastgelegd dat ook de bondgenoten van de landen hun strijd in Libanon moeten staken, terwijl Iran en de VS verder onderhandelen over punten als het Iraanse nucleaire programma. Voor dat overleg is een periode van zestig dagen voorzien en uiteindelijk moet er een definitieve vredesdeal komen.

Het Iraanse regime heeft de onvrede laten blijken door een nieuwe sluiting van de Straat van Hormuz af te kondigen. De belangrijke waterweg is nog steeds dicht, zei een Iraanse bron zondag tegen persbureau Fars.