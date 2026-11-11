DEN HAAG (ANP) - De 28-jarige Hasan B. die ervan wordt verdacht op 19 maart een medewerker van de politie te hebben neergeschoten in Schoonhoven, wordt onderzocht door een psychiater en een psycholoog. Zijn zaak dient op 3 februari 2027 bij de rechtbank in Den Haag, bleek woensdag tijdens een tweede inleidende zitting.

Bij de aanslag, iets voor 07.00 uur op het Pascalplein in de Zuid-Hollandse plaats, raakte het 36-jarige slachtoffer zwaargewond. De verdachte zou met een vuurwapen meerdere kogels hebben afgevuurd op de buik en het onderlichaam van het slachtoffer. B. staat terecht voor een poging tot moord.

Het slachtoffer werkte bij het Politiedienstencentrum en was kritisch op het regime in Teheran. Hij maakt tijdens de strafzaak tegen B. gebruik van zijn spreekrecht, kondigde zijn raadsvrouw aan. Ze dient schadevergoedingen in voor het slachtoffer en twee gezinsleden.

Tussenpersonen

Het Openbaar Ministerie liet weten nog onderzoek te doen naar zogeheten facilitators, tussenpersonen die B. zouden hebben geholpen bij het voorbereiden of hem hebben aangestuurd. Over een connectie met Iran is niets gezegd. De in Duitsland gearresteerde B. zei: "Ik heb niets met Iran te maken. Als ik daarover nadenk, voel ik me wel slecht, omdat ik daar niets mee te maken heb."

Zijn advocaat Gerald Roethof zei: "Wat het slachtoffer overkomen is, gun je niemand. Het moet naargeestig zijn geweest. Ik kan me voorstellen dat hij naweeën heeft. Mijn cliënt wil benadrukken dat hij nooit de bedoeling heeft gehad om aangever te doden." Volgens Roethof kampt B. met de nodige problematieken. "Hij geeft aan dat de problemen er de oorzaak van zijn geweest dat hij naar Nederland is getrokken met een wapen." Roethof opperde in de zittingszaal mediation, maar dat wil het slachtoffer niet.