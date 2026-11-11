ARNHEM (ANP) - Vitesse komt 2000 jonge supporters die de inhaalwedstrijd tegen De Graafschap niet in het stadion kunnen zien tegemoet. Dat heeft de Arnhemse club besloten nadat de KNVB de nieuwe speeldatum heeft vastgesteld op maandag 23 november om 20.00 uur.

De ontmoeting tussen Vitesse en De Graafschap in de eerste divisie werd zondag afgelast, omdat de spelersbus van De Graafschap door boze supporters werd tegengehouden in Doetinchem. Het tijdstip van 12.15 uur was ideaal voor de jongste jeugd.

"De club betreurt het dat de wedstrijd op een maandagavond gespeeld moet worden. Zondag zouden onder meer ruim 2000 jonge Vitessenaren aanwezig zijn geweest om de wedstrijd in het stadion te beleven. Vitesse realiseert zich dat de nieuwe speeldatum het voor een deel van deze jonge supporters lastiger of zelfs onmogelijk maakt om de wedstrijd bij te wonen", aldus Vitesse. "Daarom heeft Vitesse besloten om alle jeugdticketkopers en jeugdseizoenkaarthouders binnenkort persoonlijk te benaderen. Zij worden op korte termijn uitgenodigd om een presentje op te halen in de Vitesse Fanshop."