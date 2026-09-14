Raad van State mist uitleg over grens 500.000 vluchten Schiphol

DEN HAAG (ANP) - Maak duidelijk waar de toekomstige grens van 500.000 vluchten van en naar Schiphol op is gebaseerd, adviseert de Raad van State aan het kabinet. De hoge bestuursadviseur betwijfelt ook of de groei naar dat aantal vluchten wel zorgvuldig gebeurt.

Het advies draait om nieuwe regels die Schiphol op papier stiller moeten maken. Het kabinet wil die vanaf 1 november laten ingaan. In eerste instantie geldt een grens van 478.000 vluchten van en naar de luchthaven, maar later moet "gefaseerde terugkeer" naar 500.000 vluchten mogelijk worden.

Als uit berekeningen blijkt dat er op bepaalde plekken te veel vliegtuigherrie is, moeten luchtvaartpartijen een "beheersplan" maken. De Raad van State vraagt zich af: wat als dat beheersplan niet genoeg is? De suggestie is om de mogelijkheid open te houden om minder vluchten toe te staan.

Geen fundamentele bezwaren

De Raad van State ziet een aantal verbeterpunten in het kabinetsplan, maar heeft geen fundamentele bezwaren. Het eindadvies is dan ook om rekening te houden met de kritiekpunten voordat het besluit wordt genomen. Bij kritischere adviezen is het andersom: neem geen besluit tenzij de bezwaren zijn opgelost, of zie er zelfs helemaal van af.

Minister Vincent Karremans (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) vindt het advies "absoluut een opsteker", gezien alle kritiek die zijn Schipholplannen hebben gekregen, zegt hij in een verklaring. "Het betekent echter niet dat we geen huiswerk meer hebben." Hij belooft de opmerkingen "zorgvuldig" te verwerken.