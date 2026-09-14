Bente komt in november met nieuw album

Bente brengt op 6 november haar derde album getiteld DWARS uit. Dat heeft de 25-jarige zangeres maandag aangekondigd in een bericht op Instagram.

Bente schrijft dat ze 2,5 jaar met "heel veel liefde" aan het album heeft gewerkt. Ze hoopt luisteraars uit te dagen om verder te kijken "dan je gewend bent". "DWARS is een uitnodiging voor iedereen om buiten de lijntjes te durven kijken. Doe nooit wat er van je wordt verwacht", schrijft ze.

Bente brak in 2025 door bij het grote publiek, mede dankzij haar deelname aan Beste Zangers. Eerder dit jaar won ze haar eerste Edison voor het nummer Kan je me zien.