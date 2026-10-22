Raadsinformatie van overheden weer online na beveiligingslek PHP

DEN HAAG (ANP) - De dienst waarmee gemeenten, provincies en waterschappen officiële berichten publiceren, is weer online. Deze werd uit voorzorg uitgeschakeld vanwege problemen in programmeertaal PHP. Volgens een woordvoerder van NotuBiz zijn alle websites weer online. "Na grondig testen zijn alle systemen weer up and running."

NotuBiz, een bedrijf waarvan ruim honderd gemeenten, provincies en waterschappen gebruikmaken, nam de maatregel uit voorzorg na een waarschuwing voor kwetsbaarheden in PHP. Ook de sites van gemeenten werden uitgezet, maar die kwamen woensdag grotendeels weer online.

Volgens de woordvoerder is er geen misbruik van de sites ontdekt.

De website van Meld Misdaad Anoniem, die eveneens werd uitgezet, is donderdagochtend ook weer online gegaan. Dat geldt ook voor enkele rechtspraakwebsites. Rechtspraak.nl, waar onder meer uitspraken te vinden zijn, bleef woensdag beschikbaar.