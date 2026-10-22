Billie Eilish en broer Finneas lanceren eigen sieradencollectie

Billie Eilish en haar broer Finneas hebben samen een sieradencollectie ontworpen voor het luxemerk John Hardy. De Amerikaanse artiesten lieten zich voor de ontwerpen inspireren door hun nummer Wildflower, waarmee ze eerder dit jaar een Grammy wonnen. Dat meldt The Hollywood Reporter.

Het is de eerste collectie die de broer en zus samen voor het merk hebben ontworpen. Ze werden vorig jaar al aangesteld als creatieve partners van John Hardy. De sieraden zijn onder meer gemaakt van gerecyclede metalen en diamanten die in een laboratorium zijn gekweekt.

"Sieraden zijn altijd een belangrijk onderdeel geweest van hoe ik mezelf uitdruk", vertelt Eilish. De zangeres zegt dat ze in het dagelijks leven subtielere sieraden draagt, terwijl ze tijdens optredens juist van grotere en opvallendere exemplaren houdt. "Ik vind het mooi dat we beide stijlen hebben kunnen combineren."

De collectie is inmiddels verkrijgbaar en bestaat uit sieraden met prijzen tussen de 195 en 2400 dollar.