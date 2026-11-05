DEN HAAG (ANP) - De rechtbank heeft op dag twee van het omvangrijke proces tegen vier verdachten van de explosie aan de Tarwekamp verklaringen voorgelezen van de familie van de dodelijke slachtoffers. Door de explosie in de bruidswinkel en de instorting op 7 december 2024 vielen zes doden in de Haagse wijk Mariahoeve. Ook werd geciteerd uit verklaringen van personen die gered zijn en de ramp overleefden.

"Zijn verlies raakt me in elke seconde van mijn leven", verklaarde de vrouw van een van de slachtoffers, een 44-jarige man uit Griekenland. De vrouw woont daar met haar drie kinderen. Ze vertelde dat de opvoeding zonder haar partner onmogelijk is. "Mijn leven als mens is voorbij", citeerde de rechter. "Ik leef als robot."

Een agent tekende het verhaal op van een jongen van 8 jaar oud, die zijn ouders en zus verloor bij de explosie. De jongen werd wakker van een harde knal, hij hoorde zijn vader om hulp schreeuwen en zag dat er brand was. Hij wist via de tak van een boom te ontsnappen en werd gered door een brandweerman. Volgens een tante hield hij zich sterk toen hem verteld was dat zijn gezin was omgekomen. Pas toen hij zich realiseerde dat hij ook van school zou moeten wisselen, kwamen de tranen.

Gokautomaten

De eigenaar van een café aan de Tarwekamp vertelde hoe de gokautomaten hem hadden gered. "Ze hingen als een brug boven ons." Ook een vriendin met wie hij die ochtend in het pand was, kon gered worden en lag daarna vijf dagen in coma. Ze beschreef dat ze twee knallen hoorde vroeg in de ochtend. "Bij de eerste dacht ik aan vuurwerk, bij de laatste dat Rusland ons zou aanvallen."

"Ik vind het vreselijk wat er is gebeurd", reageerde verdachte Mourad B. (31). Hij wordt verdacht van de uitvoering van de aanslag. Zijn neefje en vermoedelijk mede-uitvoerder Ilias B. (25) zei: "Iedere dag ga ik ermee naar bed en sta ik ermee op."

Wraak

De vermoedelijke opdrachtgever Moshtag B. (35) zei de gevolgen te betreuren. Hij zou wraak hebben willen nemen op zijn ex-vriendin door haar bruidswinkel te vernielen. Door de explosie is ze financieel en mentaal kapot, bleek uit haar verklaring. "Ik probeer er het beste van te maken", las de rechter voor.

Adil A. (34), tegen wie een minder zware verdenking geldt en die niet bij de aanslag aanwezig zou zijn geweest, sloot af. Hij richtte zich tot de nabestaanden en slachtoffers in de rechtszaal: "Mijn woorden hebben geen waarde. Ik kan alleen de waarheid bieden."

Volgende week komen de slachtoffers uitgebreider aan het woord.