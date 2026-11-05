De auteur van een nieuw boek over de prestaties van het Noorse voetbalelftal op het afgelopen WK heeft excuses aangeboden voor een passage waarin hij schrijft over de longtransplantatie van koningin Mette-Marit. Alfred Fidjestøl deelt daarin details over de operatie die tot nu toe niet bekend waren of niet gedeeld mochten worden.

Fidjestøl suggereert in het boek Eventyrnettene dat Mette-Marit zou zijn geopereerd op de dag dat Noorwegen tegen Irak speelde. Ook beweert hij dat de organen beschikbaar kwamen door "een ongeluk ergens in de Scandinavische landen".

De auteur zegt tegen Dagbladet dat hij spijt heeft van die zin en geeft tegelijkertijd toe dat hij niet kon weten hoe het precies zat. De passage wordt geschrapt in nieuwe drukken, het e-book en het audioboek. De uitgever heeft het hof daarover op de hoogte gebracht.

Are Holm, hoofd van de afdeling longziekten van het Rikshospitalet, vindt het kwalijk dat Fidjestøl speculeerde over de exacte datum van de transplantatie. Hij wijst in gesprek met Dagbladet bovendien op het feit dat het wettelijk verboden is om gegevens te openbaren die ertoe kunnen bijdragen dat donor en ontvanger aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

Het hof maakte medio juni bekend dat Mette-Marit een longtransplantatie had ondergaan.