Rechtbank legt dertig jaar cel op voor doden buurvrouw Rijswijk

DEN HAAG (ANP) - De rechtbank in Den Haag heeft Seyed A. (58) maandag dertig jaar celstraf opgelegd voor het doden van zijn buurvrouw in september 2024 in Rijswijk (Zuid-Holland). Het 38-jarige slachtoffer werd doodgeschoten in het portiek van hun flat aan de Galjoenstraat, voor de ogen van haar 4-jarige zoontje. "Een ijzingwekkende femicide", aldus de rechtbank.

De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie, naast een maatregel om A. na zijn detentie in de gaten te houden. Ook die legde de rechtbank op.

A. legde tijdens de zitting twee weken geleden de schuld van zijn daden bij het slachtoffer. Volgens de verdachte had het slachtoffer hem zwartgemaakt. De vrouw hield er rekening mee dat A. haar wat wilde aandoen omdat zij de man had afgewezen, schreef zij kort voor haar dood in een afscheidsbrief.

A. kreeg in 2013 twee jaar cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk, voor een steekpartij.