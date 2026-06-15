Deense prinses Josephine voltooit halve marathon

Prinses Josephine van Denemarken heeft zondag deelgenomen aan een halve marathon in Aarhus. Dat deed ze samen met haar klasgenoten van de Spir Efterskole in Snaptun, meldt de regionale zender TV 2 Østjylland.

De 15-jarige prinses finishte als 27e van de in totaal 53 deelneemsters in de categorie meisjes tot en met 15 jaar.

Dat de dochter van koning Frederik en koningin Mary van hardlopen houdt, was al bekend. De afgelopen jaren liep ze meermaals mee met het jaarlijkse koninklijke hardloopevenement Royal Run.