DEN HAAG (ANP) - De provincie Zuid-Holland mag de damherten in de Hoeksche Waard niet afschieten. De rechtbank heeft opnieuw geoordeeld dat de onderbouwing voor het doden van de hele populatie onvoldoende is. Vijf jaar geleden hield de rechter het afschieten van de dieren in het plattelandsgebied ook al tegen.

De provincie wil de ruim veertig damherten in de Hoeksche Waard doden. Ze zouden schade aanrichten aan landbouwgewassen en de verkeersveiligheid in gevaar brengen. Ook zou er risico op inteelt zijn. Volgens Zuid-Holland gaat het om een groep verwilderde damherten, die zich in de Hoeksche Waard vestigde nadat in 2000 drie dieren waren ontsnapt uit een hertenkamp. Van nature komen ze niet in dit gebied voor.

De rechter vond in 2021 de argumenten van de provincie onvoldoende. Zuid-Holland kwam in 2024, na extra onderzoek, toch weer tot de conclusie dat het doden van alle dieren de enige optie is. Dierenbeschermers spanden opnieuw een rechtszaak aan, die het afschieten nu wederom tegenhoudt.