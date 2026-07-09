Máxima op de fiets door Amsterdam-Zuidoost

Koningin Máxima heeft zich donderdag tijdens een werkbezoek aan Amsterdam-Zuidoost van haar sportieve kant laten zien. Om van de ene naar de andere locatie te komen, verplaatste de koningin zich per fiets.

Op een fiets met fietstassen reed de koningin van de Bijlmerflat Gravenstein naar het OBA Next Lab nabij metrostation Kraaiennest, een fietstocht van ongeveer vijf minuten. De koningin fietste in een blauwe zomerjurk en op beige open hakken naast de Amsterdamse wethouder Araya Sumter van sociale rechtvaardigheid.

Onderweg passeerde ze onder meer het Bijlmermonument. Omdat de fietstocht vooraf niet was aangekondigd, stonden er geen mensen langs de route om een glimp van de fietsende koningin op te vangen.

De koningin is in Amsterdam-Zuidoost om te praten over schuldenproblematiek. Op verschillende locaties in de Bijlmer spreekt ze met inwoners en vertegenwoordigers van de gemeente over initiatieven voor financiële gezondheid van wijken en buurten. Koningin Máxima is erevoorzitter van Stichting Financieel Gezond Nederland.