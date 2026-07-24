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Rechter: staat voldoet aan verplichtingen naar omwonenden Tata

24 jul , 12:24Landelijk
anp240726112 1
ANP
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DEN HAAG (ANP) - De staat schendt niet zijn verplichtingen tegenover de omwonenden van Tata Steel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vrijdag besloten. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen, omdat de staat tijdens het maken van klimaatafspraken met het bedrijf te weinig onderzoek zou doen naar de gezondheidseffecten voor omwonenden.
Het kabinet onderhandelt met Tata Steel over 2 miljard euro aan overheidssteun om onder andere de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen door de staalfabrikant te verlagen. De afspraken moeten uiterlijk 30 september gesloten worden.
Uit RIVM-onderzoek is gebleken dat omwonenden door de uitstoot van de Tata-fabriek korter leven.
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