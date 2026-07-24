Brussel: TikTok houdt zich niet aan EU-regels voor minderjarigen

BRUSSEL (ANP) - De Chinese socialemediagigant TikTok doet te weinig om de accounts en posts van minderjarigen af te schermen, concludeert de Europese Commissie. Daarmee overtreedt het bedrijf opnieuw de Digital Services Act (DSA), aldus het dagelijks bestuur van de EU.

Op TikTok is er de optie voor minderjarigen om hun account openbaar te maken, waardoor iedereen hun accounts kan zien. Zelfs als kinderen hun accounts op privé zetten, zijn ze nog makkelijk te vinden en hun profielfoto's blijven voor iedereen openbaar. Dat maakt kinderen kwetsbaar voor ongewenst contact, cyberpesten of seksueel misbruik, aldus de Commissie.

Ook is de content van tieners van 16 en 17 jaar terug te vinden op de zogeheten 'for you-page', waarbij TikTok-gebruikers aanbevolen video's te zien krijgen. De content van kinderen mag niet op die pagina te zien zijn, ook niet als ze wat ouder zijn, concludeert de Commissie.

'Levenslange gevolgen'

Onder de regels van de DSA moeten socialemediabedrijven de privacy en veiligheid van minderjarigen op hun platform garanderen. De Commissie stelt echter dat TikTok de accounts en content van kinderen juist breed toegankelijk maakt. Dat heeft mogelijk "levenslange gevolgen", aldus de Commissie. "Wat minderjarigen posten, kan voor altijd online blijven staan ​​en hen ook als volwassene blijven achtervolgen."

Het is al de derde keer dat Brussel concludeert dat TikTok de DSA overtreedt. In februari bleek dat het socialemediabedrijf zich niet hield aan EU-regels vanwege haar verslavende functies. In oktober concludeerde de Commissie dat TikTok de digitale regels overtreedt, omdat het gegevens niet makkelijk openbaar maakt voor onderzoekers.

Boete

Voor al deze overtredingen is nog geen sprake van een boete, omdat TikTok nog bezwaren kan indienen. Voor elke overtreding kan de Commissie een boete geven die maximaal op kan lopen tot 6 procent van de jaarlijkse wereldwijde omzet van het bedrijf.

Eerder gaf Brussel socialemediabedrijf X een boete van 120 miljoen euro voor overtreding van de DSA. Dat ging onder meer om misleiding rondom blauwe vinkjes, die moeten aantonen dat er een echt persoon achter een account zit.