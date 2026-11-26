UTRECHT (ANP) - Het toekennen van loon op basis van wat iemand verdiende bij een vorige werkgever, leidt ertoe dat vrouwen minder betaald krijgen dan mannen. Ook bij vrouwelijke rechters in opleiding is dat het geval, schrijft de Centrale Raad van Beroep.

Donderdag stelde de raad een vrouwelijke rechter in het gelijk in een zaak die zij had aangespannen omdat ze minder verdiende dan haar mannelijke collega. De vrouw werd in het gelijk gesteld en haar werkgever moet haar met terugwerkende kracht net zo veel betalen als haar mannelijke collega.

De vrouw begon in 2021 aan de rechtersopleiding. Haar loon werd gebaseerd op dat wat zij verdiende op haar vorige werk. Een mannelijke collega die tegelijk met de rechtersopleiding begon en vergelijkbare kennis, ervaring en werkzaamheden had, verdiende meer omdat hij een hoger salaris kreeg voordat hij werd opgeleid tot rechter. In 2023 studeerde de vrouw af. Vervolgens werd zij ook als rechter lager ingeschaald dan dezelfde mannelijke collega.