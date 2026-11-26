Het bloemenmeisje van Anya Niewierra wordt verfilmd. Dat heeft uitgeverij Luitingh-Sijthoff donderdag bekendgemaakt. NL Film heeft de filmrechten verworven van de prijswinnende bestseller.

Het productiehuis, onder meer bekend van Penoza en Het Gouden Uur, wil het verhaal bewerken tot bioscoopfilm. "Het bloemenmeisje heeft alles wat een grote bioscoopfilm nodig heeft: een onvergetelijke hoofdpersoon, een mysterie dat je niet loslaat en een decor dat je op het witte doek wilt zien", laat de producent weten. Niewierra is zelf "heel benieuwd" naar het hoofdpersonage op het grote scherm, "net als de wijngaarden en mergelgrotten van Zuid-Limburg en de desolate toppen van de Pyreneeën".

Het bloemenmeisje verscheen in 2019 en won de Hebban Thrillerprijs. De psychologische thriller volgt Nina, die geïsoleerd en verwilderd opgroeit in de Franse Pyreneeën bij haar moeder Mia, tot haar moeder wordt vermoord. Op latere leeftijd komt ze erachter dat ze een tweelingzus heeft, waarmee ze in het verleden van haar moeder duikt.

De rechten van een andere bestseller van Niewierra, De Camino, werden ook al door NL Film aangekocht. De tv-serie met Hannah Hoekstra in de hoofdrol verschijnt in het najaar van 2027 op NPO Start.