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Rechtspraak tegen eerder vrijlaten gevangenen

16 nov , 17:30Landelijk
anp161126149 1
ANP
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DEN HAAG (ANP) - Het tot vier weken eerder vrijlaten van gevangenen om de druk op gevangenissen en politiebureaus te verminderen, kan niet op goedkeuring rekenen van de rechterlijke macht. Volgens de Raad voor de rechtspraak gaat de maatregel die op maandag werd aangekondigd in tegen een 'principieel rechtsstatelijk standpunt'.
De Raad voor de rechtspraak ziet de uitdagingen voor het kabinet, maar zegt dat straffen die de rechter oplegt ook op die manier moeten worden uitgevoerd. Volgens de raad mag daar "niet aan worden getornd".
Verder laat de Raad weten dat het verstandig zou zijn als wordt gekeken naar structurele oplossingen voor de lange termijn, zoals een verplichte enkelband als hoofdstraf. Daarmee zou het aantal kortdurende gevangenisstraffen kunnen worden teruggedrongen.
De maatregel van de staatssecretaris geldt juist voor veroordeelden die een korte gevangenisstraf uitzitten. Personen die ernstige delicten hebben gepleegd of met lange straffen komen niet in aanmerking.
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