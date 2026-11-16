BRUSSEL (ANP) - De Nederlandse Europarlementariër Tineke Strik (PRO) maakt zich grote zorgen over het besluit van Nederland om een uitzetcentrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers in Rwanda te openen. Nederland doet dat samen met Duitsland, Oostenrijk, Griekenland en Denemarken. Europarlementariër Jeroen Lenaers (CDA) is juist positief. Minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA) maakte maandag in Wenen de komst bekend van het uitzetcentrum.

"Er is geen enkele aanleiding om te denken dat herkomstlanden ineens wel meewerken aan de terugkeer van iemand die vanuit Rwanda komt in plaats van Nederland", zegt Strik. "Deze deal zal alleen maar leiden tot een verkwanseling van geld en mensen die vast komen te zitten in miserabele situaties."

Volgens Lenaers werkt een asielsysteem "alleen als mensen zonder recht op verblijf ook echt vertrekken". De mogelijkheid voor uitzetcentra is recent vastgelegd in de nieuwe Europese terugkeerverordening, waar de CDA'er zich hard voor heeft gemaakt.