DEN HAAG (ANP) - Het is niet duidelijk welke rol de Nederlandse goudvoorraad kan spelen in noodsituaties. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft daarover geen afspraken gemaakt met de minister van Financiën, schrijft de Algemene Rekenkamer.

De 612 ton goud die Nederland bezit, is tussen 2010 en nu zeven keer zoveel waard geworden. Inmiddels is de voorraad meer dan 70 miljard euro waard. Een "spaarpot voor noodgevallen" als een financiële crisis of oorlog, schrijft DNB. Andere waardevolle zaken zoals geld of aandelen kunnen dan aan waarde verliezen.

Goud kan in zulke situaties werken als "anker van vertrouwen", merkt de Rekenkamer op. Daarvoor hoeft het niet verkocht te worden. Als alternatief kan DNB het goud in een crisis juist wel van de hand doen en de winst aan de staat geven. Maar daar heeft de centrale bank dus geen afspraken over gemaakt met minister van Financiën Eelco Heinen (VVD).

Minister

De overheidscontroleur is ook kritisch op hoeveel de minister zich bezighoudt met de goudvoorraad. Hij kan daar als aandeelhouder van DNB vragen over stellen, maar doet dat nauwelijks. "De minister vindt dat passen bij de aandeelhoudersrol en de onafhankelijke positie van DNB", schrijft de Rekenkamer, die zelf laat doorschemeren dat de minister wel meer informatie kan opvragen. Volgens Financiën zelf is het goudbeheer immers een van de "vitale belangen" van de staat.

Heinen weet volgens de Rekenkamer ook niet hoe de controles in hun werk gaan die moeten bepalen of het goud nog veilig op zijn plek ligt. DNB vertrouwt daarvoor overigens ook deels op een "externe bevestiging" van buitenlandse centrale banken.

Tijdens het onderzoek verplaatste DNB een deel van de goudvoorraad uit de VS en Canada naar Londen. De Rekenkamer heeft de publicatie van het onderzoek toen uitgesteld op verzoek van Financiën.