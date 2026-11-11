LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Tekening van prins George opgenomen in tijdschrift Country Life

11 nov , 11:11Koningshuis
anp111126104 1
Voeg toe als voorkeursbron op Google
In de aankomende editie van het Britse tijdschrift Country Life waar prins William gastredacteur van is, staat een tekening van zijn zoon prins George. De 13-jarige toekomstig troonopvolger tekende een ijsvogel en gaf zijn vader toestemming om het op te nemen in het speciale nummer, melden Britse media.
George staat al jaren bekend als een getalenteerde tekenaar. Zijn ouders delen zijn werk af en toe met het publiek. Zo toonden prins William en prinses Catherine in 2022, toen hun zoon 9 jaar oud was, een tekening van een rendier in waterverf voor hun kerstkaart dat jaar.
Volgens een woordvoerder van Kensington Palace maakte de tiener de tekening van de ijsvogel in het voorjaar in Forest Lodge in Windsor. Op de realistische tekening zijn alle feloranje en blauwe veren van de vogel goed te zien.
loading

Loading