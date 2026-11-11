In de aankomende editie van het Britse tijdschrift Country Life waar prins William gastredacteur van is, staat een tekening van zijn zoon prins George. De 13-jarige toekomstig troonopvolger tekende een ijsvogel en gaf zijn vader toestemming om het op te nemen in het speciale nummer, melden Britse media.

George staat al jaren bekend als een getalenteerde tekenaar. Zijn ouders delen zijn werk af en toe met het publiek. Zo toonden prins William en prinses Catherine in 2022, toen hun zoon 9 jaar oud was, een tekening van een rendier in waterverf voor hun kerstkaart dat jaar.

Volgens een woordvoerder van Kensington Palace maakte de tiener de tekening van de ijsvogel in het voorjaar in Forest Lodge in Windsor. Op de realistische tekening zijn alle feloranje en blauwe veren van de vogel goed te zien.