Rijkswaterstaat opent stuw tegen verzilting West-Nederland

HAGESTEIN (ANP) - Om het zoute zeewater dat vanwege de aanhoudende droogte landinwaarts trekt weg te spoelen, zet Rijkswaterstaat vanaf vrijdag Stuw Hagestein gedeeltelijk open. Zo stroomt er meer zoet water naar de mondingen van de Lek en de Hollandse IJssel, en is er in West-Nederland genoeg zoetwater beschikbaar voor natuur, drinkwater en bedrijven.

De stuw, gelegen in de Lek in de provincie Utrecht, werd voor het laatst in 2022 opengezet om droogte het hoofd te bieden. De stuw is normaal gesloten om het waterpeil van de Waal en andere waterwegen hoog genoeg te houden voor de scheepvaart. Het openzetten zal nu zorgen voor een lagere waterstand en dus mogelijke hinder voor schippers. Rijkswaterstaat zegt dagelijks te evalueren hoeveel water moet worden doorgelaten.

Nederland kampt met droogte. Op donderdag besloot de regering een 'feitelijk watertekort' af te kondigen. De vraag naar water is door het warme weer hoog, maar de toevoer van rivieren is uitzonderlijk laag.