Disney+ bestelt pilot voor reboot van The Mickey Mouse Club

Disney+ heeft een pilot besteld van een reboot van het programma The Mickey Mouse Club. Dit programma, dat aanvankelijk in 1955 begon en door de jaren heen diverse benamingen had, was het begin van een glansrijke carrière voor sterren als Britney Spears, Ryan Gosling, Justin Timberlake en Christina Aguilera.

De productie voor de pilot begint deze maand, meldt entertainmentwebsite Deadline. In de oorspronkelijke variétéserie, die door Walt Disney zelf werd bedacht, stond muziek centraal. Ook de nieuwe versie moet dienen als een "showcase voor jonge artiesten". In de reboot zijn onder anderen castleden uit films en series als Camp Rock 3, Young Rock en Elio te zien.

Na het einde van het tv-programma in 1996 werd in 2017 nog een socialmediaversie van The Mickey Mouse Club getest. Deze versie genaamd Club Mickey Mouse hield echter maar een jaartje stand.