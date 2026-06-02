DEN HAAG (ANP) - Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers om tijdens de avondspits alert te zijn op gevaarlijke situaties en mogelijk lange files door de verwachte slechte weersomstandigheden. Het KNMI heeft voor dinsdag code geel voor vrijwel het hele land uitgeroepen.

"Dinsdagmiddag trekken onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten. Dat kan invloed hebben op de avondspits. In korte tijd kan veel regen vallen, waardoor wateroverlast kan ontstaan. Houd rekening met gevaarlijke rijomstandigheden en files die flink kunnen oplopen", waarschuwt de wegbeheerder.

De neerslag trekt van zuidwest naar noordoost over het land. Naarmate de buien verder noordwaarts trekken, worden ze volgens het KNMI mogelijk ook zwaarder. Naar verwachting duurt de overlast in het zuidwesten tot het eind van de middag en voor de noordelijke provincies tot ongeveer 20.00 uur.