LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - In Londen heeft dinsdag een deel van de metrobestuurders het werk neergelegd vanwege een conflict over werktijden. Er rijden geen metro's op de Circle line, de Piccadilly line en delen van de Metropolitan en Central lines. Andere metrolijnen rijden wel, maar kampen met ernstige vertragingen. De Elizabeth line, Docklands Light Railway, London Overground en bussen rijden gewoon, maar zijn naar verwachting veel voller dan normaal.

De stakingen zijn een reactie op het plan van Transport for London om medewerkers in het openbaar vervoer hun vijfdaagse werkweek in vier dagen te laten afwerken door langere diensten te draaien. TfL stelt dat de veranderingen de betrouwbaarheid verbeteren en dat deelname vrijwillig is. Volgens een vakbond maakt personeel zich evenwel zorgen. Ook op donderdag gaat er daarom gestaakt worden, is al aangekondigd.