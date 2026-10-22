Risico Shamonda-virus is volgens RIVM laag

BILTHOVEN (ANP) - De kans is heel klein dat een mens besmet raakt met het Shamonda-virus, een veeziekte. En als mensen toch worden geïnfecteerd, hebben de meeste mensen voldoende weerstand. "We kunnen niet uitsluiten dat het virus ook mensen kan infecteren, maar we denken dat het risico laag is", zegt viroloog Chantal Reusken van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het Shamonda-virus gaat vooral rond onder schapen, koeien, paarden en alpaca's, ook in Nederland. In Frankrijk is onlangs een mens besmet geraakt, werd donderdag bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat het virus wordt vastgesteld bij een mens. De patiënt is overleden. "Het immuunsysteem van deze persoon was ernstig verzwakt. Dat heeft geleid tot hersenvliesontsteking, waaraan de patiënt is overleden. Het was een uitzonderlijke situatie met ernstig onderliggend lijden", aldus Reusken.

Volgens de viroloog zijn er "totaal geen aanwijzingen" dat gezonde mensen ernstig ziek kunnen worden na besmetting.

Knutten

Het Shamonda-virus wordt verspreid door knutten. Dat zijn kleine, bijtende insecten. Zij kunnen het virus binnenkrijgen wanneer zij het bloed van een dier drinken, een "bloedmaaltijd". Na ongeveer anderhalve week komt het virus in het speeksel van de knut terecht en kan het insect andere dieren besmetten. "Die periode wordt korter met hogere temperaturen. Dan zijn er grotere risico's op snellere uitbraken", aldus Reusken.

Volgens haar kan klimaatverandering sowieso een rol spelen bij de verspreiding van het Shamonda-virus. Reusken: "Knutten zijn koudbloedig. Door hogere temperaturen en een toename van regen zijn er meer knutten. Ook dan neemt het risico op het verspreiden van het virus toe."