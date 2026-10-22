Viola Davis spreekt in Den Haag op UNESCO-top over racisme

Actrice Viola Davis bezoekt op 29 oktober Den Haag vanwege het UNESCO Global Forum against Racism and Discrimination. De Oscarwinnares is op donderdagochtend een van de sprekers tijdens de sessie Champions Against Racism. Davis deelt in een toespraak haar perspectief op racisme, discriminatie en maatschappelijke verandering.

De UNESCO-top vindt plaats op 29 en 30 oktober in het World Forum in de residentie. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR), Rabin Baldewsingh, sprak eerder de hoop uit dat het forum "landen, kennis en praktijk samenbrengt en ons dwingt om van beleid naar concrete actie te gaan". Het is de vijfde editie van de top. De vorige waren in Barcelona, São Paulo, Mexico-Stad en Parijs. Bij die edities zijn samenwerkingen opgezet, bijvoorbeeld om onderzoek naar racisme en discriminatie te doen.

In totaal bezoeken zo'n 1500 deelnemers uit tachtig landen de UNESCO-top. Ook koning Willem-Alexander is op 29 oktober aanwezig bij de opening.

Davis is bekend van filmhits als The Help, Suicide Squad, Doubt en Fences. Voor die laatste rol won zij een Oscar. Ook speelde zij de hoofdrol in vijf seizoenen van de hitserie How to Get Away with Murder. Davis maakt deel uit van een select gezelschap van zo'n twintig EGOT-winnaars, artiesten die een Emmy, een Grammy, een Oscar en een Tony in hun bezit hebben.