RIVM: record tekenbeten tijdens extreem hete dagen in juni

UTRECHT (ANP) - Het RIVM heeft tijdens de extreem warme dagen van eind juni een recordaantal tekenbeten geregistreerd op het monitorsysteem Tekenradar. Wekelijks vraagt het RIVM aan meer dan 700 mensen of zij in die week door een teek zijn gebeten. Voor het eerst sinds de oprichting van de Tekenradar in 2022 had meer dan 30 procent van de 673 mensen die antwoordden, daadwerkelijk een tekenbeet. Dat is nog niet eerder voorgekomen, zegt onderzoeker Kees van den Wijngaard.

Via de Tekenradar kunnen mensen ook individueel melden dat ze zijn gebeten door een teek. In de hete dagen van eind juni werden op deze manier ook nog eens 800 tekenbeten gemeld.

"Normaal zien we in deze periode ook een piek, dat heeft onder andere met de weersomstandigheden te maken en dat veel mensen op vakantie gaan. Zo komen teken en mensen eerder met elkaar in contact."

Tuintekenbeten

In Drenthe, Groningen en Zeeland werd meer dan 40 procent van de tekenbeten opgelopen in de tuin. In Noord-Holland, Utrecht en Noord-Brabant lag het percentage tuintekenbeten onder de 30 procent. Het RIVM kan niet zeggen waar dat aan ligt. Dit jaar werd tot nu toe landelijk 34 procent van de tekenbeten opgelopen in de tuin en 47 procent in het bos.

Tijdens de huidige warme dagen worden weer veel mensen gebeten, stelt de RIVM-onderzoeker, maar als het zo heet en droog blijft, zonder neerslag, is er een kans dat het te droog wordt voor teken. "Zij kunnen niet goed tegen de hitte."