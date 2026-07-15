Productie nieuwe Lord of the Rings-film begonnen

De productie van de film The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum is officieel begonnen. Dat heeft filmstudio Warner Bros. bekendgemaakt.
De studio deelde via YouTube een teaservideo van regisseur Andy Serkis op de set. De Britse acteur speelt in de film ook weer zijn bekende personage Gollum, dat hij vertolkte in de originele trilogie. In de video draagt Serkis een pak met motion capturesensoren. In de video is te zien hoe hij poseert als zijn personage en hij in zijn karakteristieke stem "actie!" roept.
De film werd al in 2024 aangekondigd. Warner Bros. heeft 17 december 2027 als releasedatum gepland. Tot nu toe zijn Jamie Dornan, Anya Taylor-Joy, Kate Winslet en Leo Woodall aangekondigd voor de film, evenals de terugkerende acteurs, onder wie Elijah Wood en Sir Ian McKellen.