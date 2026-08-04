UTRECHT (ANP) - Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwt voor smog in de provincie Flevoland en in delen van de provincie Friesland. Ook in het midden van Nederland kan lokaal smog door ozon voorkomen.

Volgens het RIVM kunnen mensen die gevoelig voor smog zijn hier last van hebben. Het RIVM adviseert hen "binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken". Het advies geldt vooral in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is.

Smog door ozon ontstaat als er een ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen plaatsvindt, zo schrijft het RIVM op zijn website. Dat komt in het voorjaar en de zomer voor als er weinig wind staat. "De vervuilende stoffen, zoals stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon. Dit wordt ook wel zomersmog genoemd."

Aan het eind van de dag wordt er schonere en koudere lucht aangevoerd vanuit het westen, waardoor de smog verdwijnt.