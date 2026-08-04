ZÜRICH (ANP/DPA) - Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino steun heeft gezocht bij de Amerikaanse president Donald Trump na de massale kritiek op het inmiddels ingetrokken WK-investeringsplan. "De FIFA-voorzitter heeft de afgelopen dagen geen enkel telefoontje gepleegd naar de Amerikaanse president of leden van zijn regering. Het is puur verzonnen", reageert de FIFA dinsdag op X.

De krant New York Post schreef maandag op basis van bronnen dat Infantino herhaaldelijk en zonder succes Trump telefonisch had geprobeerd te bereiken. Infantino en Trump staan sinds enkele jaren bekend als nauwe bondgenoten. Volgens de krant plande Infantino daarop een privégesprek met minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio.

De FIFA houdt zich verder stil sinds het intrekken van het plan om een belang in de commerciële rechten van het WK te verkopen. De afgelopen dagen spraken onder meer de Europese voetbalbond UEFA, de Engelse FA en de KNVB van een vertrouwensbreuk met Infantino.