Rode Kruis: 1,6 miljoen euro binnen voor noodhulp Nepal

DEN HAAG (ANP) - Het Rode Kruis heeft op giro 6868 tot dusver 1,6 miljoen euro aan donaties binnengekregen voor noodhulp in het rampgebied in Nepal, na de zware overstromingen van vorige week. "Dankzij deze steun kan de hulporganisatie duizenden mensen direct helpen met schoon drinkwater, voedsel, dekens en hygiëneproducten", laat de hulporganisatie weten.

Naar de langere termijn wordt ook gekeken. Zo biedt de organisatie gezinnen hulp bij het herstel van hun woningen en inkomsten. Het Rode Kruis wil de komende tijd ook mensen helpen door vanuit mobiele klinieken gezondheidszorg te bieden.

Volgens het Rode Kruis zijn ongeveer 93.000 mensen getroffen. Meer dan 6000 huizen zijn geheel verwoest. "Soms reikt de modder tot aan de tweede verdieping en zijn woningen compleet opgeslokt", citeert het Rode Kruis de eigen medewerker Fleur Verwer vanuit het rampgebied. "Mensen proberen de modder uit hun woningen te scheppen en zijn op zoek naar hun vermiste familieleden. Hele dorpen zijn onleefbaar geworden."