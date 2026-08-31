Wall Street daalt na oplopende spanningen in Midden-Oosten

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn maandag met kleine verliezen begonnen. Beleggers bleven voorzichtig na de Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketlanceerinstallaties bij de Straat van Hormuz. Als vergelding voerde Iran een aanval met raketten en drones uit op Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië. De olieprijzen liepen door de vrees voor een nieuwe escalatie van het geweld in het Midden-Oosten flink op.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt een daling van 0,6 procent op 53.263 punten. De brede S&P 500-index verloor 0,4 procent tot 7679 punten en techgraadmeter Nasdaq ging 0,4 procent in de min tot 26.299 punten.

De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag al licht lager na uitlatingen van Kevin Warsh. De Amerikaanse centralebankpresident waarschuwde dat de inflatie in de grootste economie ter wereld "niet noemenswaardig afneemt" en dat beleidsmakers "nog werk te doen hebben" om de prijsstijgingen onder controle te krijgen. Warsh hintte daarmee op een renteverhoging.