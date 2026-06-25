Rode Kruis opent gironummer voor hulp aan Venezuela

DEN HAAG (ANP) - Na de dubbele aardbeving in Venezuela opent het Rode Kruis een rekeningnummer waarop mensen geld kunnen doneren: gironummer 5125. Volgens de hulporganisatie hebben vele duizenden mensen dringend hulp nodig. "Denk aan huishoudelijke spullen, hygiënepakketten, voedsel en water."

Hulpverleners van de Venezolaanse tak van de internationale organisatie zijn ingezet in de omgeving van de hoofdstad Caracas en de nabijgelegen regio La Guaira. Daar zoeken ze overlevenden en bieden ze medische hulp. Ook helpen ze bij evacuaties.

Gironummer 5125 werd eerder onder meer ingezet voor voedselhulp in Nederland, voor hulp aan Oekraïne na de Russische invasie en voor hulp aan Haïti na een aardbeving en een tropische storm.

Venezuela is in de nacht van woensdag op donderdag Nederlandse tijd getroffen door twee aardbevingen. De eerste had een kracht van 7.2. Een minuut later volgde een beving met een magnitude van 7.5. Volgens de Venezolaanse autoriteiten zijn zeker 164 mensen om het leven gekomen.