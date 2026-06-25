Koning ziet acrobatische show na opening sportpark in Limburg

Koning Willem-Alexander heeft donderdagmiddag met een druk op de knop het vernieuwde Sportpark Glanerbrook in Sittard-Geleen geopend. Ondanks de hitte kwamen tientallen belangstellenden af op de openingsceremonie in de buitenlucht. Burgemeester Hans Verheijen bedankte de koning dat hij "de warmte heeft getrotseerd".

De koning verscheen in een licht pak zonder stropdas en werd na het welkomstwoord van de burgemeester naar voren geroepen. Terwijl het publiek gezamenlijk aftelde van vijf naar één, drukte Willem-Alexander op een knop, waarna vuurwerk de lucht in schoot en een acrobatische show begon.

Acrobaten daalden vanuit een hijskraan af met de vlaggen van de gemeente en het sportpark, waarna die onder muziek en gezang werden gehesen. De koning volgde de voorstelling zichtbaar geboeid en keek met een glimlach toe.

Warmte trotseren

De burgemeester noemde het "een grote eer" om de koning bij het vernieuwde sportcomplex te ontvangen. Willem-Alexander was twee weken geleden ook al in de regio, toen hij samen met de Duitse bondspresident een bezoek bracht aan Sittard. "Dat u er vandaag weer bent, waarderen wij zeer", aldus de burgemeester.

Vanwege de hoge temperaturen had Glanerbrook extra maatregelen genomen. Zo waren er extra schaduwplekken en watertappunten en werden delen van het programma naar binnen verplaatst.