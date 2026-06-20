Ruim 15.000 Oranjefans in optocht naar stadion in Houston

HOUSTON (ANP) - Ruim 15.000 mensen hebben zaterdag in Houston meegelopen in een optocht van supporters achter de Oranjebus aan naar het Houston Stadium, waar het Nederlands elftal op het WK om 19.00 uur tegen Zweden begint. Dat meldt een woordvoerder van de KNVB, op basis van cijfers van de lokale autoriteiten.

Daarmee ligt het aantal fans ongeveer gelijk als bij de mars van zondag in Dallas, toen Oranje met 2-2 gelijkspeelde tegen Japan.

Bij WK's en EK's is het inmiddels traditie dat de Nederlandse supporters zich verzamelen voor een feest en vervolgens achter de Oranjebus aanlopen richting stadion. De KNVB was bij de duels met Japan en Zweden eerst uitgegaan van 10.000 aanwezigen in de Oranjeoptocht. Die aantallen vallen hoger uit, omdat veel Amerikanen zich met oranje kleding aansluiten en graag deel willen uitmaken van het feest.

Nederland speelt in de nacht van donderdag op vrijdag (01.00 uur Nederlandse tijd) de derde en laatste groepswedstrijd. Dan is Tunesië de tegenstander.