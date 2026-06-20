Koeman coacht Oranje voor 62e keer en achterhaalt Advocaat

HOUSTON (ANP) - Ronald Koeman zit tijdens de tweede wedstrijd op het WK tegen Zweden voor de 62e keer op de bank als bondscoach van het Nederlands elftal. Hij komt op gelijke hoogte met Dick Advocaat, de huidige bondscoach van Curaçao op de mondiale eindronde in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Koeman achterhaalt in de Nederlandse nacht van donderdag op vrijdag Louis van Gaal als het Nederlands elftal tegen Tunesië speelt. Alleen Bob Glendenning leidde het Nederlands elftal vaker. De Engelsman nam in 1940 na 87 interlands afscheid en blijft voorlopig de langstzittende bondscoach van Oranje.

Het contract van Koeman bij de KNVB loopt na het WK af.