DEN HAAG (ANP) - In twee weken tijd zijn ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten onderschept. Combiteam SMOKE, een samenwerkingsverband van onder meer de douane en de FIOD, ontdekte ook 3000 kilo waterpijptabak en grondstoffen voor tabak. Als de producten op de markt waren gekomen had de overheid volgens de douane 9 miljoen euro aan accijnzen misgelopen.

Tussen 23 juli en 7 augustus voerde het team acties uit in Nederland. De grootste inbeslagname was een partij van 12 miljoen sigaretten in Rotterdam. In Ridderkerk werden 2,7 miljoen sigaretten gevonden in bestelbusjes. In meerdere zaken werden verdachten aangehouden.

In de eerste helft van 2026 onderschepte de douane 106 miljoen illegale sigaretten. Criminelen richten zich steeds meer op het smokkelen van tabaksproducten. Hoge accijnzen op tabaksproducten in Nederland maken dat aantrekkelijk. Onder andere met een uitbreiding van SMOKE tracht de douane de illegale handel de rest van het jaar harder te bestrijden.