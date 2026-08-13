Gitarist Ritchie Blackmore heeft voor het eerst in 33 jaar weer opgetreden met zijn voormalige rockgroep Deep Purple. De mede-oprichter van de Britse rockband verscheen woensdag op het podium tijdens een concert in New York. Samen speelden zij als toegift hun klassieker Smoke on the Water.

De 81-jarige Blackmore was van 1968 tot 1975 deel van de band en keerde later terug. Hij verliet Deep Purple voor de tweede en laatste keer in 1993 na onenigheid met de rest van de band. Een reünie werd lange tijd onmogelijk geacht. Zo ontbrak Blackmore ook bij de ceremonie waarbij Deep Purple toetrad tot de Rock & Roll Hall of Fame in 2016.

Blackmore was onder meer lid van de band toen Deep Purple nummers als Highway Star en Child in Time uitbracht. Deep Purple treedt op 9 november op in de Ziggo Dome in Amsterdam.