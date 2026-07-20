Ruim 9 procent meer drugsmisdrijven in eerste halfjaar

DEN HAAG (ANP) - De politie registreerde in de eerste zes maanden van 2026 ruim 9 procent meer drugsmisdrijven dan in dezelfde periode een jaar eerder. Afgelopen halfjaar waren er bijna 7900 geregistreerde gevallen van drugsmisdrijven, tegenover ruim 7200 in de eerste jaarhelft van 2025.

Volgens de politie worden drugsmisdrijven geregistreerd bij bezit, verhandeling of productie van verboden middelen. De politie noteerde afgelopen halfjaar in Zuid-Holland de meeste drugsmisdrijven, zo'n 1750. Noord-Brabant volgt met bijna 1550 misdrijven.

In Flevoland nam het aantal registraties met meer dan de helft toe; dit is landelijk de sterkste stijging. Daarna volgen Noord-Brabant en Friesland. Limburg zag in de eerste helft van dit jaar de grootste daling van het aantal drugsmisdrijven. Daar nam het aantal met bijna 12 procent af tot 861 registraties. Per 100.000 inwoners werden hier nog steeds de meeste drugsmisdrijven gepleegd, bijna 76.

Almere

In de twintig grootste gemeenten was de toename het grootst in Almere, waar het aantal registraties op jaarbasis meer dan verdubbelde. Van deze gemeenten daalden de cijfers het sterkst in Zoetermeer, met een afname van bijna 44 procent.

Het ANP heeft de politie om een verklaring gevraagd voor de toename van het aantal drugsmisdrijven, maar zij heeft daar nog niet op gereageerd.