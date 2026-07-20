AI leest nieuws voor op nieuwe radiozender

Nederland heeft er een nieuwe radiozender bij. Op het maandag gelanceerde TalkRadio wordt 24 uur per dag nieuws uitgezonden. De doorlopende bulletins worden voorgelezen door kunstmatige stemmen, is bekendgemaakt.

De radiozender is een initiatief van Richard Otto, bekend als uitgever van mediaplatform Spreekbuis. Hij miste al langer een actuele nieuwszender die de luisteraar snel bijpraat. "Geen lange gesprekken, politieke kleur of eindeloze analyses, maar het laatste nieuws: kort, helder, betrouwbaar en actueel", legt hij uit.

De basis van TalkRadio bestaat uit nieuwsberichten van persbureau ANP, aangevuld met weersverwachtingen van het KNMI. De zender gebruikt niet alleen bij het voorlezen AI, maar ook bij het selecteren van de berichten.

TalkRadio, dat onder meer te horen is via de site van het station, was eind jaren negentig al kortstondig de naam van een commerciële praatzender. Daarop waren onder anderen Theo van Gogh, Harry Mens, Jan Lenferink en Beau van Erven Dorens te horen.