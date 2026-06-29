Ruim 9 ton op giro 5125 voor hulp na aardbevingen Venezuela

DEN HAAG (ANP) - Op gironummer 5125 van het Rode Kruis is sinds eind vorige week 925.000 euro gedoneerd voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. De hulporganisatie opende het rekeningnummer donderdag na twee zware bevingen. Die hebben aan zeker 1450 mensen het leven gekost, tienduizenden mensen worden nog steeds vermist.

Hulpverleners van de Venezolaanse tak van het Rode Kruis zoeken in de omgeving van de hoofdstad Caracas en de nabijgelegen regio La Guaira naar overlevenden. Ook bieden ze medische hulp en helpen ze met evacuaties. Veel huizen zijn verwoest en er zouden ruim 3000 mensen gewond zijn geraakt.

Het gedoneerde geld wordt onder meer gebruikt voor huishoudelijke spullen, hygiënepakketten, voedsel en water. De eerste hulpgoederen zijn afgelopen weekend aangekomen op het vliegveld van Venezuela.

Gironummer 5125 werd eerder onder meer ingezet voor voedselhulp in Nederland, voor hulp aan Oekraïne na de Russische invasie en voor hulp aan Haïti na een aardbeving en een tropische storm.