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Iran ontkent technisch overleg met VS deze week

29 jun , 13:08Buitenland
anp290626101 1
ANP
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TEHERAN (ANP/RTR) - Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent berichten dat er deze week technisch overleg zal plaatsvinden met de Verenigde Staten. De onderminister van Buitenlandse Zaken, Kazem Gharibabadi, meldt volgens het Iraanse persbureau Tasnim dat er geen onderhandelingen zijn gepland.
De landen zouden van plan zijn geweest elkaar dinsdag te treffen in Qatar, om hun meningsverschillen over de Straat van Hormuz op te lossen. De afgelopen dagen vonden er weer aanvallen plaats tussen de VS en Iran, nadat opnieuw aanvallen op schepen in de belangrijke zeestraat werden gemeld.
Gharibabadi zegt dat de gesprekken tussen Iran en bemiddelaar Qatar volgens plan worden voortgezet.
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