DEN HAAG (ANP) - Als iedereen zich tijdens de coronapandemie aan de basismaatregelen had gehouden, zoals afstand houden en extra hygiëne, dan waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat heeft toenmalig minister-president Mark Rutte gezegd in zijn tweede verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona.

"Stel, iedereen zou hebben gezegd: ik houd me aan de anderhalve meter, ik nies in mijn elleboog, ik schud geen handen en ik ventileer genoeg. Dan zou je dus in theorie geen maatregelen hoeven te nemen", zei Rutte. Hij erkende wel direct dat dit een papieren werkelijkheid zou zijn en noemde het "onvermijdelijk" dat niet iedereen deze - niet dwingende - adviezen volledig opvolgde.

Gezondheidsinstituut RIVM heeft achteraf becijferd dat naast afstand houden en hygiënemaatregelen ook echt drastische contactbeperkingen nodig waren om de verspreiding van het coronavirus voldoende af te remmen. Verschillende artsen en virologen hebben dat ook verklaard voor de enquêtecommissie.