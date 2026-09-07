MAGDEBURG (ANP) - De rechts-radicale partij Alternative für Deutschland wil na de verkiezingsoverwinning in Saksen-Anhalt doorpakken en ook landelijk de grootste worden. Co-partijleider Alice Weidel sprak het doel uit om bij de volgende bondsdagverkiezingen minstens 40 procent van de stemmen te halen.

"De CDU zal nooit meer een verkiezing winnen", zei Weidel een dag na de grote winst in Saksen-Anhalt. De christendemocratische CDU van bondskanselier Friedrich Merz haalde slechts 17,2 procent, een halvering vergeleken met 2021. AfD verdubbelde juist tot zo'n 44 procent.

De partij heeft volgens Weidel een duidelijk mandaat voor de vorming van een regering gekregen in Saksen-Anhalt. Ze spreekt van een "debacle" voor de CDU. Volgens haar hebben de mensen het vertrouwen in die partij verloren, omdat verkiezingsbeloftes niet waargemaakt zouden worden. Volgens haar is Merz een "grote last" voor Duitsland geworden en smachten burgers daarom naar een politieke omwenteling.