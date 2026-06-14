WIJK BIJ DUURSTEDE (ANP) - De kapotte ramen van het gemeentehuis in Wijk bij Duurstede zijn verstevigd en de plek is opgeruimd en schoongemaakt, meldt een gemeentewoordvoerder zondag. Het gemeentehuis werd vrijdagavond belaagd door relschoppers en er werden veel vernielingen aangericht. Volgens de woordvoerder is er aangifte van gedaan. Een schadebedrag is nog niet bekend.

Het is al enige tijd onrustig in Wijk bij Duurstede (Utrecht). Vrijdagavond was een demonstratie aangekondigd tegen de komst van een tijdelijke asielnoodopvang, maar daar kwam volgens de gemeente niemand op af. Wel arriveerden daarna ongeveer zestig mensen, vaak met gezichtsbedekking. Ze gooiden met vuurwerk en stenen en vernielden ramen. De politie wist met honden, paarden en de mobiele eenheid de rust te herstellen. Zeven mensen zijn aangehouden.

De gemeente staat in contact met geschrokken inwoners. Burgemeester Petra Doornenbal heeft veel steunbetuigingen gekregen, onder meer van asielminister Bart van den Brink en premier Rob Jetten. Ook alle burgemeesters uit de provincie veroordeelden het geweld.