EAST RUTHERFORD (ANP/AFP) - De Braziliaanse voetballers hadden veel last van "spanning en zenuwen" tijdens de eerste WK-wedstrijd tegen Marokko (1-1). "Dit was een zware wedstrijd, vooral in het begin. We speelden niet goed, maar dit is de eerste wedstrijd en we kunnen niet verwachten dat het team vanaf het begin perfect speelt", zei bondscoach Carlo Ancelotti tijdens zijn persconferentie.

Marokko kwam op voorsprong via PSV'er Ismael Saibari, Vinícius Júnior maakte nog voor rust gelijk. "Dit was geen slecht resultaat, maar we zullen vanaf de tweede wedstrijd verder moeten bouwen. Je wint geen WK in je eerste wedstrijd", aldus Ancelotti na het duel in East Rutherford.

Vijfvoudig wereldkampioen Brazilië vervolgt het toernooi met wedstrijden tegen Haïti en Schotland.