Schapen mogen weer grazen langs Waddenzee, behalve op Texel

HEERHUGOWAARD (ANP) - In Noord-Holland mogen schapen vanaf maandag weer grazen op de dijken langs de Waddenzee. Het gras op de dijken is na de droogteperiode voldoende hersteld. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft het zogeheten beweidingsverbod ingetrokken dat sinds begin augustus gold. Alleen op Texel blijft het verbod van kracht.

Op het vasteland mogen schapen weer een paar weken grazen op de dijken, tot op 15 oktober het stormseizoen begint. Dat geldt niet voor de Waddenzeedijk op Texel, waar de grasmat volgens het hoogheemraadschap meer tijd nodig heeft om aan te groeien en weer sterk genoeg te worden. Pas in april, na het stormseizoen, is beweiding daar weer toegestaan.

Wetterskip Fryslân stelde tijdens de droogteperiode ook een beweidingsverbod in op 2600 kilometer aan polderdijken in Friesland en een stukje van Groningen. Begin september mochten schapen, koeien en ander vee die dijken weer op. Langs de Waddenzee en het IJsselmeer kon dat toen op sommige plekken ook weer.