Poolse scheidsrechter Marciniak fluit uitduel Oranje in Servië

NYON (ANP) - De Poolse scheidsrechter Szymon Marciniak heeft de leiding over de tweede wedstrijd in de Nations League van het Nederlands elftal tegen Servië. Het duel staat zondag om 18.00 uur in Belgrado op het programma.

Marciniak (45) krijgt in Servië ondersteuning van zijn landgenoten Tomasz Listkiewicz en Adam Kupsik. De Polen Karol Arys en Piotr Lasyk zijn respectievelijk vierde official en videoscheidsrechter.

Nederland speelde in zijn eerste wedstrijd donderdag in Amsterdam gelijk tegen Duitsland (1-1). Servië verloor voor eigen publiek met 2-1 van Griekenland. De eerste twee landen in de groep gaan door naar de kwartfinales van de Nations League in maart.